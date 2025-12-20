Catat, Kilang Pertamina Luncurkan Produk Setara Euro 5

jpnn.com, JAKARTA - Pjs Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional (KPI) Milla Suciyani mengatakan, pihaknya kembali meluncurkan produk berkualitas setara dari Kilang Balikpapan.

Hal ini membuat KPI terus berinovasi melahirkan produk-produk bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan.

Adapun Kilang Pertamina ini sebelumnya telah meluncurkan produk DieselX dari Kilang Balongan di awal tahun.

"KPI baru saja meluncurkan produk baru jenis gasoil dari Kilang Balikpapan. Produk ini diberi nama UltraDex," ujar Milla Suciyani, Sabtu (20/12).

Baik produk DieselX maupun UltraDex merupakan produk gasoil yang memiliki kualitas setara euro 5. Artinya produk ini memiliki kandungan suplhur maksimal 10 Parts Per Million (ppm).

"Kedua produk ini memiliki keunikannya masing-masing. Kehadiran produk UltraDex semakin menunjukkan kemampuan KPI dalam memproduksi BBM yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan permintaan spesifik konsumen," ujar Milla.

Pada acara peluncuran produk UltraDex di Balikpapan (Kamis, 18/12), General Manager Kilang Balikpapan Novie Handoyo Anto menjelaskan produk UltraDex menghasilkan pembakaran lebih efisien sehingga menghasilkan performa mesin yang stabil.

"Hal ini tentunya mendukung pengurangan emisi sebagai bagian dari komitmen dan kontribusi Kilang Balikpapan terhadap transisi energi dan Net Zero Emission 2060," ujar Anto.