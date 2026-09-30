Catat, Manajer Kopdes yang Resign soal Penempatan Kerja Tidak Dikenakan Sanksi

jpnn.com, JAKARTA - Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang memilih mengundurkan diri karena penempatan tidak akan dikenai sanksi.

Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

“Enggak ada (sanksi),” kata Zulhas seusai rapat koordinasi Kopdes di Jakarta, Selasa (29/9).

Zulhas membeberkan jumlah manajer yang mengundurkan diri sejauh ini relatif sedikit.

Bahkan pria kelahiran Lampung itu memperkirakan jumlahnya sekitar satu hingga dua orang.

“Sedikit, satu-dua lah,” ujarnya.

Terpisah, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono juga mengatakan terdapat manajer yang sedang dalam proses mengundurkan diri, tetapi jumlahnya tidak banyak.

Kendati demikian, Ferry tidak merinci berapa jumlah manajer yang mengundurkan diri tersebut.