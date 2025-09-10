Catat, Menkeu Purbaya Berjanji Tak Membuat Kebijakan Aneh

menu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak akan mengeluarkan kebijakan fiskal yang berisiko menimbulkan gejolak di pasar.

Hal ini Purbaya katakan untuk menanggapi respons negatif sebagian pelaku pasar atas penunjukannya sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

"Yang jelas saya tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh," kata Purbaya dikutip Rabu (10/9).

Baca Juga:

Sri Mulyani mengatakan kebijakan yang ada saat ini akan dioptimalkan agar pertumbuhan ekonomi bisa berkembang lebih cepat.

Ke depan, kata Purbaya, sistem finansial juga diharapkan lebih bersifat likuid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan mempercepat program pemerintah.

Sri Mulyani menambahkan meskipun belum sempat berbagi strategi secara mendalam dengan pendahulunya, Sri Mulyani, komunikasi tetap terjalin baik.

Baca Juga:

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah meminta kesediaan Sri Mulyani untuk menjadi tempat bertanya hal-hal yang ia tidak mengerti.

“Saya bilang ke Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu-waktu dan dia bersedia, bahkan bersedia ngajarin saya,” pungkas dia.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

