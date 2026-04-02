Catat Nilai Kontrak Baru Hingga Rp12,52 Triliun, Waskita Fokus Sehatkan Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya memperoleh total pendapatan secara konsolidasi sebesar Rp8,85 triliun pada tahun ini.

Angka tersebut didukung oleh kontribusi anak usaha sebesar Rp3,1 triliun. Sementara pendapatan dari induk mencapai Rp5,75 triliun.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, pendapatan perseroan ditopang oleh sejumlah proyek yang tengah dikerjakan perusahaan.

Pendapatan perseroan berdasarkan segmentasi usaha bersumber dari segmen konektivitas sebesar Rp3,3 triliun, Sumber Daya Air (SDA) Rp1,4 triliun, gedung Rp1,2 triliun, serta lainnya sebesar Rp0,9 triliun.

Pencatatan pendapatan tersebut, sebagian besar diperoleh dari berbagai proyek pemerintah.

Ermy menambahkan, saat ini Waskita masih mencatat beban pokok pendapatan sebesar Rp7,2 triliun atau 82 persen dari Pendapatan Usaha.

Selain proyek baru yang harus diselesaikan sesuai kontrak, Perseroan juga terus menyelesaikan outstanding proyek lama yang masih memerlukan cash to completion dan menargetkan seluruh proyek lama tersebut diselesaikan pada 2026.

Pada 2025, perseroan mencatatkan laba bruto Rp1,58 triliun atau naik sekitar 12 persen dibandingkan dengan 2024 yaitu Rp1,41 triliun.