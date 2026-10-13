Catat, Pemerintah Tidak Akan Ekspor Benih Lobster Selamanya
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya.
Trenggono menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan pengembangan budi daya lobster di dalam negeri, untuk meningkatkan nilai tambah sektor perikanan nasional.
"Tetap setop, tetap setop (ekspor BBL)," kata Trenggono di Jakarta, Senin (12/10).
Terkait jangka waktu pemberlakuan kebijakan penyetopan ekspor tersebut, Trenggono menegaskan selamanya tidak akan melakukan kebijakan tersebut.
"Selamanya tetap setop, ya," tegasnya.
Trenggono menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026.
Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2026 sebagai landasan pembentukan Satgas P2BBL untuk memberantas pengeluaran benih lobster secara ilegal.
Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 mengatur bahwa penangkapan BBL dilakukan untuk kegiatan budi daya berdasarkan kuota, sedangkan pembudidayaannya hanya dapat dilakukan di wilayah Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pemerintah tetap menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) untuk selamanya.
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