jpnn.com, MOROWALI - Bea Cukai Morowali mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp1,83 triliun hingga 8 November 2026.

Capaian tersebut didukung aktivitas industri di Kabupaten Morowali yang terus berkembang, termasuk di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Pembangunan dan pengembangan industri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan bea masuk Bea Cukai Morowali.

Adapun komoditas impor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan bea masuk antara lain bangunan prefabrikasi, kabel, dan pipa.

Tidak hanya menjalankan fungsi sebagai revenue collector, Bea Cukai Morowali juga berperan sebagai trade facilitator dengan memberikan fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk kepada 46 perusahaan yang berstatus kawasan berikat.

Total nilai fasilitas yang diberikan hingga saat ini mencapai Rp4 triliun.

Fasilitas penangguhan bea masuk tersebut diberikan atas impor bahan baku maupun bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi industri berorientasi ekspor.

Melalui pemberian fasilitas tersebut, devisa ekspor yang tercatat selama 2026 hingga awal November lebih dari Rp400 triliun.