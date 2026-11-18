jpnn.com, JAKARTA - Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir Oktober 2026 menembus Rp267,2 triliun.

Realisasi penerimaan ini mencapai 79,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tumbuh sebesar 7,2 persen dibandingkan tahun lalu (yoy) yang dipengaruhi oleh penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara merincikan penerimaan cukai sebesar 185,8 triliun atau tumbuh 0,9 persen (yoy) yang didorong oleh kenaikan produksi rokok legal hasil enforcement dan produksi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) seiring meningkatnya aktivitas pariwisata.

“Produksi rokok meningkat, karena itu, cukai yang diterima meningkat walaupun tarifnya (tarif cukai) tetap,” tegas Menkeu Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (13/11).

Sementara itu, penerimaan bea masuk sebesar Rp46,9 triliun atau tumbuh 14,4 persen (yoy) yang dipengaruhi peningkatan impor bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi.

Selanjutnya, dari sisi penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp34,5 triliun atau tumbuh 43,4 persen yang didorong oleh kenaikan harga dan volume ekspor crude palm oil (CPO).

Menkeu Suahasil menegaskan penindakan yang dilakukan Bea Cukai dilakukan dengan intensif untuk mendukung tumbuhnya industri dan melindungi masyarakat.

Hingga Oktober 2026, Bea Cukai telah melakukan 17.108 kali penindakan rokok ilegal dan 1.417 kali penindakan narkotika.