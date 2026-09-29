Catat Performa Positif, DIDIMAX Sabet Predikat Broker Terbaik

jpnn.com - Perusahaan pialang berjangka PT Didimax Berjangka (DIDIMAX) kembali mencatatkan pencapaian signifikan dalam industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.

DIDIMAX meraih penghargaan Top Achiever Award 2025 dari Jakarta Futures Exchange (JFX) serta Top Achiever Award 2026 dari PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Pada kedua ajang penghargaan tersebut, DIDIMAX menempati posisi Juara 1 untuk kategori Highest Exchange Traded Volume.

Komisaris Utama DIDIMAX Yadi Supriyadi, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh ekosistem perusahaan, mulai dari tim internal, mitra, hingga para nasabah.

"Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan," ujar Yadi, Selasa (29/9).

Yadi menambahkan pertumbuhan aktivitas perdagangan tidak lepas dari komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kualitas layanan, edukasi nasabah, pengembangan teknologi perdagangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus menjadi fokus utama perusahaan.

Sebagai pelaku industri perdagangan berjangka, DIDIMAX menilai edukasi publik mengenai mekanisme perdagangan dan manajemen risiko sebagai aspek krusial.

Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat dapat memahami karakteristik serta potensi risiko sebelum mengambil keputusan investasi.