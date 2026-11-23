jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Coway International Indonesia dalam menghadirkan akses air minum dan udara bersih bagi keluarga Indonesia kembali menghasilkan kinerja positif.

Pada kuartal III 2026, Coway Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 21,8% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi KRW 16 miliar.

Pencapaian itu tidak hanya mencerminkan makin tingginya kepercayaan konsumen di tanah air, tetapi juga memperkuat posisi Coway di tingkat global.

Pada periode yang sama, Coway Co., Ltd. mencatatkan pendapatan global sebesar KRW 1,4261 triliun (naik 13,7% YoY), di mana pasar internasional menyumbang pertumbuhan signifikan sebesar 26,2% dengan total pendapatan KRW 591,8 miliar.

Jake Lee, President Director Coway Indonesia, mengungkapkan bahwa kepercayaan konsumen adalah kunci utama di balik pertumbuhan ini.

Menurutnya, pencapaian di kuartal III ini menjadi pencapaian positif bagi Coway Indonesia dan memberikan keyakinan terhadap potensi pasar yang masih terbuka luas.

"Kami melihat Indonesia sebagai pasar strategis dengan peluang pertumbuhan jangka panjang. Bagi kami, pertumbuhan bisnis bukan cuma soal angka, tapi tentang bagaimana teknologi dan layanan kami bisa benar-benar menjawab kebutuhan harian masyarakat. Kami ingin memastikan setiap rumah tangga di Indonesia bisa menikmati air dan udara yang bersih dan sehat tanpa rasa khawatir,” ungkap Jake Lee dalam keterangan resmi.

Setiap rumah tangga di Indonesia punya tantangan yang berbeda, mulai dari kondisi air yang beragam, polusi udara yang dapat mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan, hingga kebutuhan akan solusi yang praktis untuk aktivitas sehari-hari.