Catat Rekor MURI, Penjualan Sosis Yummy Choice Indomaret Tembus 8,3 Juta Pcs dalam Sebulan

Sosis Yummy Choice mencatat Rekor MURI untuk kategori Penjualan Sosis Bakar Terbanyak dalam Waktu Satu Bulan pada Jumat, 17 April 2026. Foto: Dokumentasi Indomaret

jpnn.com, JAKARTA - Tidak sedikit orang di tengah kesibukan sehari-harinya singgah sejenak ke toko Indomaret, sekadar membeli minuman, mengisi kebutuhan harian atau mencari camilan praktis. 

Di antara berbagai pilihan, satu produk diam-diam mencuri perhatian: sosis hangat dari Yummy Choice Indomaret.

Awalnya sederhana, mudah ditemukan, cepat disajikan, dan akrab di lidah. 

Namun siapa sangka, dari kebiasaan kecil itu, Sosis Yummy Choice tumbuh menjadi fenomena yang menjangkau jutaan orang di seluruh Indonesia.

Sepanjang Maret 2026, produk ini mencatatkan penjualan hingga 8.344.235 pcs yang tersebar di 11.280 toko di 33 cabang Indomaret.

 Angka yang bukan hanya besar, tetapi juga menyimpan cerita tentang bagaimana sebuah produk bisa begitu dekat dengan kehidupan masyarakat.

Jika disusun memanjang, jutaan sosis tersebut bahkan bisa membentang hingga 1.162 kilometer, setara perjalanan dari Pelabuhan Merak hingga Gilimanuk, Bali. 

Sebuah gambaran yang bukan sekadar angka, melainkan representasi dari jutaan momen, mulai dari camilan anak sekolah, teman perjalanan, hingga pengganjal lapar di sela aktivitas.

