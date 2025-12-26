Catat, Sebegini Rincian Insentif untuk Koban Banjir Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, pemerintah menggelontorkan berbagai insentif bagi para koban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Teddy mengaku, seluruh dana santunan yang digelontorkan Presiden RI Prabowo Subianto ini akan langsung dibagikan lewat Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data dan persetujuan dari setiap bupati atau wali kota daerah setempat.

"Bagi setiap keluarga yang terdampak akan mendapat bantuan," kata Teddy dikutip Jumat (26/12)

Teddy Indra Wijaya, mengataka seluruh bantuan dikirim tanpa jeda. Bahkan hingga hari ini bantuan untuk koban banjir PUlau Sumatra masih terus dikirimkan.

"Sejak hari pertama bencana banjir tanggal 25 November, bapak Presiden sudah menginstruksikan terkait penanganan bencana, sampai hari ini juga bantuan terus menuju ke sana," katanya.

Teddy menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan tegas agar bantuan harus menjangkau ke seluruh wilayah terdalam yang terdampak bencana.(mcr10/jpnn)

Berikut ini santunan yang didapat untuk korban dan pengungsi banjir Sumatra: