Catat Tanggalnya, iPhone 17 Series Sudah Bisa Dipesan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Apple akhirnya membuka pre order atau pemesanan iPhone 17 Series di Indonesia pada Jumat (10/10) mendatang.

Generasi baru iPhone 16 itu akan dijual dan tersedia secara resmi di Indonesia mulai 17 Oktober.

"Pelanggan di Indonesia dapat melakukan pemesanan iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max mulai Jumat, 10 Oktober 2025, bagi konsumen di Indonesia," tulis Apple seperti dikutip di laman resminya, Selasa (7/10).

Seri iPhone 17 hadir dengan peningkatan yang mencakup penggunaan chip generasi terbaru serta sistem kamera Fusion 48 MP dan kamera depan Center Stage untuk swafoto.

Menurut perusahaan, perangkat tersebut hadir dengan baterai yang bisa tahan seharian dan pengisian dayanya lebih cepat.

Layar pada ponsel itu akan hadir lebih besar dan terang dengan ProMotion hingga 120Hz. Kemudian lapisan Ceramic Shield 2 diklaim tiga kali lebih tahan gores dibanding generasi sebelumnya.

Bagi konsumen yang menginginkan perangkat dengan performa lebih tinggi, iPhone 17 Pro dan Pro Max hadir dengan chip A19 Pro serta opsi penyimpanan hingga 2TB.

Seluruh jajaran iPhone 17 akan menggunakan iOS 26, sistem operasi terbaru Apple yang menampilkan desain Liquid Glass serta fitur dan kemampuan baru yang menawarkan pengalaman lebih terpersonalisasi.