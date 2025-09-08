Catat Tanggalnya, Poco Siap Meluncurkan Smartphone Baru di RI, Punya Baterai Besar

jpnn.com, JAKARTA - Poco mengumumkan akan meluncurkan smartphone C85 di Indonesia pada Selasa (9/9).

Ponsel itu disebut untuk memenuhi kebutuhan para pemula karena memiliki performa mumpuni.

"Lewat POCO C85, kami ingin menghadirkan smartphone yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga memberikan pengalaman yang jauh melampaui harapan, baik dari sisi performa, layar, maupun pengalaman penggunaan,” ujar Project Manager POCO Indonesia Satryo Sidhi Rachmat dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga: Cerita Ari Irham Bertemu Pocong di Tol Serpong

Smartphone asal China itu mengunggulkan baterai besar 6.000 mAh yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan penggunaan aktivitas seharian dan telah didukung dengan teknologi pengisian daya cepat 33 W.

Ponsel itu didukung prosesor MediaTek, yaitu Helio G81 Ultra yang dijanjikan memiliki performa stabil saat menjalankan gim maupun aplikasi berat.

Performa stabil ini juga didukung dengan kemampuan ekspansi RAM hingga 16GB yang memberikan keleluasaan untuk memenuhi kebutuhan multitasking.

Dalam hal layar, POCO C85 hadir dengan layar luas 17,5 cm dan refresh rate 120 Hz yang dilengkapi fitur "Wet Touch Display 2.0" membuat layar ini tetap responsif meskipun jari tengah berada dalam keadaan berkeringat atau basah saat berkegiatan.

Untuk kameranya, akan ada kamera ganda AI 50 MP yang dijanjikan memberikan hasil jernih dan detail.