Catat Tanggalnya, Xiaomi Akan Merilis Kacamata Pintar di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia mengonfirmasi akan memboyong dua wearables terbaru, Redmi Buds 8 Liter dan Mijia Smart Audio Glasses ke Indonesua pada Kamis (22/1).
Kehadiran kedua perangkat itu melengkapi pengalaman ekosistem Xiaomi dalam solusi audio dengan kebutuhan aktivitas harian generasi modern.
Audio kini menjadi bagian penting dalam berbagai momen, mulai dari bekerja, belajar, berkomuter, hingga bersosialisasi.
Masyarakat membutuhkan perangkat yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan berbagai situasi tanpa mengganggu aktivitas utama.
Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng mengatakan pihaknya menghadirkan pengalaman ekosistem yang lebih utuh dan terintegrasi.
"Buds 8 Lite dan Mijia Smart Audio Glasses kami rancang untuk mendukung keseharian pengguna,” ujar Andi Renreng.
Redmi Buds 8 Lite dilengkapi fitur peredam bising aktif dan daya tahan baterai yang panjang.
Perangkat itu memungkinkan pengguna tetap fokus dan menikmati hiburan di berbagai kondisi, termasuk saat berada di lingkungan yang ramai.
Xiaomi Indonesia mengonfirmasi akan memboyong Mijia Smart Audio Glasses atau kacamata pintar ke Indonesua pada Kamis (22/1).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Xiaomi SU7 Terbaru Lebih Bertenaga dan Jangkauan Jelajahnya Hampir 1.000 Km
- Sepanjang 2025, Xiaomi Distribusikan 400 Ribu Unit Mobil Listrik
- Xiaomi Indonesia Beri Kejutan di Akhir Tahun
- Xiaomi Siapkan HP Baru dengan Baterai Berkapasitas 9.000 mAh
- Xiaomi SU7 Ultra Nurburging Limited Edition, Mobil Listrik Bertenaga Buas 1548 Hp
- Redmi 15C Hadir Sebagai Pilihan Ponsel Ramah di Kantong