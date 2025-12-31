Catatan Akhir Tahun 2025, IMM Apresiasi Kinerja Polri dan Dorong Terobosan Pelayanan Kepada Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan catatan akhir tahun Polri 2025 di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).
Pada acara tersebut, Kapolri menyampaikan doa dan empati kepada para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra.
Rilis akhir tahun tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza.
Menurut Riyan, penyampaian kinerja tahunan Polri merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepolisian kepada publik.
“Rilis akhir tahun Polri 2025 menjadi momentum penting untuk semakin menguatkan kepercayaan publik, sekaligus menegaskan bahwa Polri hadir dan bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujar Riyan dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
Riyan juga menilai paparan Kapolri terkait hasil survei nasional dan internasional yang menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri patut diapresiasi.
Namun, dia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus dimaknai sebagai amanah dari masyarakat yang menuntut penguatan profesionalisme, integritas serta keberpihakan Polri pada nilai-nilai keadilan.
"Capaian ini layak dibaca sebagai bentuk kepercayaan dan amanah dari masyarakat. Sejak awal, publik berharap Polri dapat bekerja semakin profesional, berintegritas, dan tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan,” kata Riyan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza mengapresiasi rilis akhir tahun Polri yang disampaikan Kapolri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kortastipidkor Polri Tetapkan 6 Tersangka Korupsi LPEI
- Polri Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan di Kementerian ESDM, Rugikan Negara Rp19,5 M
- KNPI Apresiasi Upaya Polri Menjawab Kritik dengan Prestasi di Sepanjang 2025
- Kuasa Hukum Bososi Pratama Kirim Surat ke Komisi Reformasi Polri, Mohon Keadilan atas Wafatnya Manager Legal
- Ketum GEMA Mathla'ul Anwar Sebut Polri Lembaga Negara yang Transparan dan Inklusif
- 689 Polisi Dipecat Sepanjang 2025