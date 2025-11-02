Catatan Julio Cesar setelah Persib Mengalahkan Bali United

jpnn.com - Bek Persib Julio Cesar punya sejumlah catatan positif setelah timnya berhasil mengalahkan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/11) malam.

Kemenangan yang dramatis, karena Persib kesulitan mengkonversi peluang menjadi gol. Tercatat ada 15 kali tembakan gawang Bali, dan semuanya mental. Maung Bandung baru berhasil membuat gol di babak kedua, setelah umpan Beckham Putra di sundul Andrew Jung.

Penjaga gawang Bali yang sudah di depan gawang, tak dapat menepis bola yang sudah terlanjur masuk ke jaring gawangnya.

"Satu pertandingan lagi kami bisa clean sheet, kami bekerja dengan keras," kata Cesar dalam konferensi pers pascalaga.

Pesepakbola asal Brasil itu juga mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya yang berhasil memperpanjang kemenangan tanpa kebobolan alias clean sheet. Total, ini adalah laga ke-5 Persib tanpa ada bola lawan yang masuk.

Menurutnya, hasil positif ini meningkatkan kepercayaan diri pemain untuk menatap laga berikutnya tak kalah sulit.

"Meraih kemenangan dan catatan clean sheet itu sangat bagus bagi bek, tim juga bekerja bersama untuk meraih hasil ini," tuturnya.

Dia mengungkapkan, timnya semakin baik dari laga ke laga. Kedekatan atau kesolidan antarpemain kian terbentuk dan mereka sudah terkoneksi. Chemistry yang mereka bangun di luar lapangan, perlahan diperlihatkan saat bermain.