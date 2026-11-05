Catatan Pertumbuhan Ekonomi BPS Berbeda dengan Proyeksi Lembaga Survei, Kok Bisa?

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi catatan Badan Pusat Statistik (BPS) berbanding terbalik dengan sejumlah proyeksi lembaga survei, yang menekankan adanya perlambatan dari sektor konsumsi masyarakat dibanding kuartal II-2026.

Menjawab gap tersebut, BPS menegaskan penentuan angka pertumbuhan ekonomi nasional mengacu pada metodologi baku yang terstandardisasi secara internasional.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud menjelaskan lembaganya menghitung pertumbuhan ekonomi dengan mengacu pada panduan baku internasional.

"Kami memakai manual yang namanya System of National Accounts 2008 serta Quarterly National Accounts dengan memanfaatkan berbagai sumber data aktual," kata Edy Mahmud di kantornya, Kamis (5/11).

Edy menambahkan sumber data aktual tersebut dihimpun secara internal oleh BPS maupun dari pencatatan administrasi kementerian, lembaga, big data, serta sumber relevan lainnya.

Terkait adanya perbedaan antara data BPS dan proyeksi sejumlah lembaga penelitian, Edy menilai hal itu dipicu perbedaan pendekatan analisis.

"Sementara itu, proyeksi yang dilakukan sejumlah penelitian kita tidak tahu pasti, tetapi barangkali pendekatannya adalah pemodelan dan estimasi yang berdasarkan asumsi serta indikator tersedia," ujarnya.

Edy membeberkan BPS menggunakan data faktual yang didapatkan dalam skala besar untuk mengukur performa ekonomi selama satu triwulan penuh.