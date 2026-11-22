jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Bagi seorang atlet daerah, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) bukan sekadar ajang memburu medali.

Di panggung inilah keringat latihan bertahun-tahun diuji, sekaligus menjadi pintu gerbang untuk menembus level nasional.

Namun, sepanjang Porprov 2026 di berbagai penjuru tanah air, perjuangan para atlet di arena kerap dibayangi persoalan teknis di balik layar.

Kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran pemerintah daerah memaksa banyak tuan rumah memutar otak lebih keras, hingga menyisakan beragam catatan lapangan.

Pengamat olahraga Iskandar Zaelani melihat langsung betapa ketatnya ruang fiskal tahun ini berdampak pada ritme penyelenggaraan di sejumlah provinsi.

Mulai dari venue yang belum sepenuhnya rampung, tersendatnya logistik konsumsi, hingga persoalan administrasi keabsahan atlet sempat mewarnai jalannya pesta olahraga daerah.

"Tahun ini hampir semua daerah dihadapkan pada situasi penyesuaian anggaran yang cukup ketat, sehingga muncul berbagai dinamika di lapangan," ujar Iskandar saat dihubungi, Minggu (22/11).

Dia menyoroti beberapa potret situasi di daerah. Di Jawa Barat, misalnya, dinamika sempat mencuat seputar kesiapan venue, penyesuaian honor perangkat pertandingan, hingga riak pada hasil lomba.