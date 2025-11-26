Catatan Reza Indragiri soal Kematian Alvaro dan Ayah Tiri Gantung Diri di Kantor Polisi

jpnn.com - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyampaikan sejumlah catatan terkait kematian bocah Alvaro Kiano Nugroho yang tewas dibunuh seusai diculik ayah tiri berinisial Al.

Alvaro adalah bocah usia 6 tahun yang hilang di Pesanggrahan, Jakarta Selatan sejak Maret 2025, tetapi baru ditemukan setelah menjadi kerangka di Kali Cilalay, Bogor, Jawa Barat.

"Kasus penculikan dan pembunuhan Alvaro sudah terkuak. Sedih sekali membayangkannya. Sekaligus waswas, bagaimana jika situasi serupa terjadi pada darah daging kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik," kata Reza dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (26/11/2025).

Baca Juga: Ketua DPR Soroti Kasus Kematian Alvaro dan Singgung Situasi Darurat

Reza mengatakan selain kematian Alvaro, juga ada kasus anak dibakar di Bandung. Sebagian orang melihat ada kesamaan pada keduanya, yakni pelakunya adalah orang tua tiri.

"Tentu, banyak orangtua tiri yang menyayangi anak tirinya dengan sepenuh hati. Pada sisi lain, riset menemukan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga tiri ternyata punya risiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan," tuturnya.

Hal itu menurutnya terjelaskan oleh Cinderella Effect. Yakni, secara evolusi, makhluk hidup secara umum hanya mau mengasuh keturunan yang punya kesamaan genetik dengannya. Sebab itulah, apalagi ketika ada cekcok besar, impuls agresif menjadi lebih gampang meledak.

Baca Juga: ART Sebut Keberadaan Bandara Khusus PT IMIP di Morowali Bentuk Pengkhianatan

Penyandang gelar MCrim dari University of Melbourne Australia itu menuturkan bahwa status tiri pastinya bukan faktor tunggal. Ada faktor majemuk di balik risiko tinggi itu.

Namun, temuan studi ini setidaknya mengingatkan publik ada kompleksitas yang perlu disikapi secara bijak dan partisipatif ketika suami atau istri berniat menikah kembali dengan seseorang yang akan menjadi orang tua tiri bagi anak bawaannya.