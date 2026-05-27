CATL Mendominasi Pangsa Pasar Baterai EV di Tiongkok

jpnn.com - Dominasi perusahaan baterai asal Tiongkok, CATL, di pasar kendaraan listrik tampaknya masih sulit digoyang.

Produsen baterai raksasa itu kembali memimpin pasar baterai kendaraan listrik di Negeri Tirai Bambu, dengan pangsa mencapai 47 persen pada April 2026.

Industri baterai kendaraan listrik di Tiongkok masih menunjukkan persaingan yang sangat terkonsentrasi.

Dalam kondisi tersebut, CATL tetap menjadi pemain paling dominan dibanding para rivalnya.

Sepanjang April 2026, CATL mencatat pemasangan baterai sebesar 28.694 MWh.

Angka itu menempatkan perusahaan tersebut jauh di depan para kompetitor lain di pasar domestik Tiongkok.

Di posisi kedua ada BYD melalui unit baterainya, FinDreams.

Perusahaan itu membukukan pemasangan 11.133 MWh atau setara 18,3 persen pangsa pasar.