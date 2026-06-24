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CATL Mengembangkan Desain Sel Baterai Tipis Cocok Buat Mobil Listrik Kencang

CATL Mengembangkan Desain Sel Baterai Tipis Cocok Buat Mobil Listrik Kencang
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Ilustrasi baterai EV besutan CATL. (ANTARA/X/CATL)

jpnn.com - CATL terus mencari cara untuk membuat mobil listrik makin efisien tanpa mengorbankan kenyamanan dan keselamatan.

Terbaru, produsen baterai asal China itu mengembangkan desain sel baterai yang lebih tipis untuk mendukung lahirnya mobil listrik berperforma tinggi.

Inovasi tersebut hadir melalui paten perangkat keras baru yang memungkinkan ketebalan baterai dipangkas.

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Langkah itu dinilai penting karena selama ini paket baterai yang besar menjadi tantangan utama bagi produsen, saat merancang mobil listrik dengan bodi rendah dan aerodinamis.

Melalui desain anyar itu, CATL menciptakan area khusus di bawah penutup terminal baterai, yang memberi ruang tambahan bagi tab elektroda untuk dilipat lebih rapat.

Dengan begitu, dimensi vertikal baterai bisa dikurangi tanpa mengganggu struktur internalnya.

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Keuntungan dari pendekatan tersebut tidak hanya soal desain.

Mobil listrik sport berpotensi memiliki posisi bodi yang lebih rendah tanpa harus mengorbankan ruang kabin, termasuk kenyamanan penumpang di baris belakang.

CATL mengembangkan desain sel baterai yang lebih tipis untuk mendukung lahirnya mobil listrik berperforma tinggi.

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