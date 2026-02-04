CATL Serius Bangun Ekosistem Baterai Berkelanjutan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Produsen baterai kendaraan listrik terbesar dunia, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) menegaskan bakal membangun ekosistem baterai terintegrasi dan berkelanjutan di Indonesia.

Pembangunan itu bekerja sama dengan Grup MIND ID. Ekosistem baterai nasional tersebut dikembangkan MIND ID melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan Indonesian Battery Corporation (IBC) sebagai bagian dari agenda hilirisasi mineral dan transisi energi nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan fasilitas manufaktur baterai di Karawang, Jawa Barat, yang menjadi bagian dari Proyek Dragon.

Baca Juga: CATL Merilis Baterai Khusus Kendaraan Niaga Ringan

Dalam proyek tersebut, CATL berperan sebagai mitra teknologi dan investor strategis global melalui perusahaan patungan PT Contemporary Battery Indonesia (CBL Indonesia), yang sahamnya dimiliki bersama oleh konsorsium CATL, IBC, dan ANTAM.

Skema kepemilikan itu menempatkan CATL sebagai pemegang peran kunci dalam transfer teknologi, standar manufaktur, serta pengelolaan operasional berbasis praktik global terbaik.

Fasilitas di Karawang dirancang untuk membangun rantai pasok baterai terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pengolahan material berbasis nikel, manufaktur sel dan modul baterai, hingga pengelolaan baterai bekas melalui sistem daur ulang.

Baca Juga: CATL Sebut Baterai Terbaru Kendaraan Listrik Natrium Ion Siap Mendominasi Mulai 2026

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri baterai yang efisien, berdaya saing global, sekaligus berkelanjutan secara lingkungan.

Direktur Utama CBL Indonesia Wu Zhihui mengatakan fasilitas di Karawang akan menjadi bagian dari jaringan global CATL yang memproduksi baterai kendaraan listrik dan battery energy storage system (BESS) untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.