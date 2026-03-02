Catut Nama Kasat Narkoba Polda Metro, Pria di Kramat Jati Bawa Kabur Motor Tukang Ojek

jpnn.com, JAKARTA - Polisi tengah memburu pria teduga pelaku penipuan dan pencurian sepeda motor dengan modus mengaku sebagai Kasat Narkoba Polda Metro Jaya.

Aksi tersebut menimpa seorang pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Kami masih melakukan pencarian terhadap pelaku," kata Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati AKP Fadoli saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Dia menyebutkan pihaknya telah mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi guna mengungkap keberadaan pria tersebut. Polisi telah memeriksa dua orang saksi untuk mendalami kasus itu.

"Saksi yang sudah diperiksa dua orang, sekuriti pom bensin," ucap Fadoli.

Keterangan dari petugas keamanan SPBU tersebut diharapkan dapat membantu penyelidikan, termasuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku serta kronologi kejadian di lokasi.

Saat ini, penyidik masih melakukan penelusuran lebih lanjut, termasuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

Sebelumnya, seorang pria mengaku sebagai anggota polisi dari Polda Metro Jaya diduga melancarkan aksi hipnotisnya dan mengambil sepeda motor ojek pengkolan setelah pergi dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.135.06 Makasar, Jakarta Timur.