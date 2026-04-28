Caxambu Blak-blakan, Borneo FC Tak Mau Biarkan Persib Bandung Bernapas Tenang

jpnn.com - Borneo FC makin percaya diri menatap persaingan papan atas BRI Super League 2025/26.

Hasil positif yang terus diraih membuat tim berjuluk Pesut Etam itu merasa peluang untuk merebut gelar juara masih terbuka lebar.

Bek andalan Borneo FC Westherley Garcia menegaskan posisi timnya saat ini bukanlah hasil keberuntungan semata.

Pemain yang akrab disapa Caxambu itu menyebut seluruh pencapaian Borneo FC lahir dari kerja keras kolektif yang dilakukan sepanjang musim.

Menurutnya, seluruh pemain layak mendapat apresiasi karena mampu menjaga konsistensi dan semangat dalam setiap pertandingan.

Pesepak bola asal Brasil itu menilai dedikasi tinggi menjadi alasan utama Borneo FC bisa terus menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh rekan setim atas penampilan mereka."

"Semua anggota tim Borneo FC harus mendapat apresiasi atas semua yang telah mereka kerjakan," jelasnya.