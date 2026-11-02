CBA Tanggapi Konflik Lahan Antara Ozzy Sudiro vs Sentul City

jpnn.com, JAKARTA - Konflik lahan antara pemilik Palm Boko Ozzy Sudiro dan Sentul City terus mengemuka.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi bahkan ikut menyoroti kejanggalan klaim penguasaan lahan oleh PT Sentul City Tbk.

"Berdasarkan analisis terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sentul City Tbk Tahun 2026 (2025 dan 2024), terungkap bahwa sebagian besar tanah yang diklaim perusahaan sejatinya telah digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan utang kepada pihak ketiga," ujar Uchok Sky Khadafi kepada awak media, Senin (2/11/2026).

Lebih lanjut, Uchok merinci aset tanah PT Sentul City Tbk yang terikat jaminan utang meliputi, lahan 66,44 hektare, berlokasi di Desa Hambalang, Sumur Batu, Bojong Koneng, dan Citaringgul (Kecamatan Babakan Madang).

"Lahan ini digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada perseorangan melalui perantara PT Ciptadana Capital," urainya.

Lahan 26,39 hektare & 48,89 hektare, lahan seluas 26,39 hektare di Desa Bojong Koneng dan Sumur Batu, serta 48,89 hektare di Desa Cadas Ngampar, terikat sebagai jaminan pinjaman dari PT Bintang Harapan Desa.

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Lahan 31,61 hektare, Berlokasi di Desa Citaringgul, Karang Tengah, Bojong Koneng, dan Babakan Madang (per 31 Desember 2024 & 2025). "Digunakan sebagai jaminan atas pinjaman perusahaan dan SGC kepada Queen Bridge Investment Ltd," ungkap Uchok.

Sementara lahan 0,8 hektare, berlokasi di Desa Babakan Madang, Bojong Koneng, dan Sumur Batu (per 31 Desember 2024 & 2025). Dijadikan jaminan kepada PT Mandala Andalan Prima atas pinjaman Perusahaan dan BJA.