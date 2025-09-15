menu
CBC Season 2: Gabungkan Esports, Edutainment & Masa Depan Ekosistem Keamanan Siber Indonesia

Cyber Breaker Competition (CBC) Season 2. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Peris.ai Cybersecurity bersama Team RRQ menggelar Cyber Breaker Competition (CBC) Season 2.

Ajang ini tak hanya menyajikan kompetisi Capture The Flag (CTF), tetapi juga membungkusnya dengan konsep esports dan edutainment.

CBC Season 2 digelar untuk menjembatani ranah teknis keamanan siober dengan hiburan digital yang lebih inklusif.

Dengan pendekatan ini, kompetisi bukan hanya milik kalangan profesional, tetapi juga dapat dinikmati masyarakat luas, mahasiswa, hingga komunitas gamer.

Konsep ini menunjukkan bagaimanan dunia siber bisa ditarik lebih dekat ke generasi muda melalui format kompetisi yang baru sekaligus edukatif.

Tahun ini, tercatat 619 peserta di seluruh Indonesia turut serta dalam ajang tersebut.

Angka ini menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap kompetisi keamanan siber, sekaligus mencerminkan peluang besar dalam membangun talenta digital nasional.

Dengan format berlapis mulai dari Qualification, Swiss Stage.

