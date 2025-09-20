CBD Beachwalk PIK2, Magnet Baru Investasi Tepi Laut Dekat Bandara Soetta

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali meluncurkan kawasan prestisius bernama CBD Beachwalk sebagai sebuah area komersial premium yang langsung menghadap laut.

CBD Beachwalk dengan konsep yang memadukan bisnis modern dengan panorama pantai pasir putih menjadikannya daya tarik baru bagi investor maupun pengunjung.

Lokasinya pun strategis. CBD Beachwalk terhubung dengan bulevad Jl. M.H. Thamrin PIK2 yang hanya beberapa langkah dari Pantai Pasir Putih, Community Park, dan CBD PIK2.

Selain itu, masih ditambah Nusantara International Convention Exhibition (NICE) dan akses tol interchange PIK2 yang hanya 7 menit dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sehingga membuat kawasan itu jelas unggul untuk investasi.

CBD Beachwalk dirancang dengan pedestrian sepanjang 1 km berkanopi, dermaga 300 meter yang memungkinkan yacht berlabuh, hingga permainan cahaya ikonik rancangan LITAC.

“Bukan sekadar pusat bisnis, kawasan ini juga lifestyle destination dengan nilai investasi jangka panjang,” ujar Direktur Marketing PIK2 Lucia Aditjakra.

Tidak hanya itu. CBD Beachwalk juga makin bernilai karena bersebelahan dengan Indonesia Design District (IDD), pusat desain terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun ini, IDD menghadirkan Indonesia Design Week (IDW) 2025 dengan tema “Ideantity” yang menegaskan positioning PIK2 sebagai episentrum bisnis dan kreativitas.