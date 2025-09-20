CBD Beachwalk PIK2, Magnet Baru Investasi Tepi Laut Dekat Bandara Soetta
jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali meluncurkan kawasan prestisius bernama CBD Beachwalk sebagai sebuah area komersial premium yang langsung menghadap laut.
CBD Beachwalk dengan konsep yang memadukan bisnis modern dengan panorama pantai pasir putih menjadikannya daya tarik baru bagi investor maupun pengunjung.
Lokasinya pun strategis. CBD Beachwalk terhubung dengan bulevad Jl. M.H. Thamrin PIK2 yang hanya beberapa langkah dari Pantai Pasir Putih, Community Park, dan CBD PIK2.
Selain itu, masih ditambah Nusantara International Convention Exhibition (NICE) dan akses tol interchange PIK2 yang hanya 7 menit dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sehingga membuat kawasan itu jelas unggul untuk investasi.
CBD Beachwalk dirancang dengan pedestrian sepanjang 1 km berkanopi, dermaga 300 meter yang memungkinkan yacht berlabuh, hingga permainan cahaya ikonik rancangan LITAC.
“Bukan sekadar pusat bisnis, kawasan ini juga lifestyle destination dengan nilai investasi jangka panjang,” ujar Direktur Marketing PIK2 Lucia Aditjakra.
Tidak hanya itu. CBD Beachwalk juga makin bernilai karena bersebelahan dengan Indonesia Design District (IDD), pusat desain terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun ini, IDD menghadirkan Indonesia Design Week (IDW) 2025 dengan tema “Ideantity” yang menegaskan positioning PIK2 sebagai episentrum bisnis dan kreativitas.
Kawasan CBD Beachwalk PIK2 menjadi daya tarik baru investasi di tepi laut dan dekat dengan Bandara Soetta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lifestyle Mall Bernuansa Dunia di Euroasia PIK2
- Jadi Tuan Rumah MIICEMA ke-24, Sumsel Buktikan Layak Jadi Pusat Pertemuan Internasional
- Chandra Sebut RUU Perampasan Aset Dapat Menyasar Masyarakat Umum, Kok Bisa?
- Suasana Estetik hingga Ruang Hijau, Playground PIK2 Jadi Favorit Keluarga
- Ini Rentetan Penghargaan yang Diraih BRI-MI sampai Agustus 2025
- IDW 2025 di PIK 2 Strategi Besar Menguatkan Ekosistem Kreatif Indonesia