CBDK & Transformasi PIK 2 ke Arah Kawasan Bisnis Baru
jpnn.com - JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 terus berkembang sebagai kawasan baru di barat Jakarta.
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk memegang peran strategis sebagai pengembang utama di balik pengembangan tersebut.
Sebagai anak usaha PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, CBDK mengelola kawasan dengan skala besar. Hingga Januari 2026, saham perusahaan berada di level Rp 7.975 dengan kapitalisasi pasar sekitar Rp 44 triliun.
Kinerja Bisnis Tetap Kuat
Kinerja CBDK justru menunjukkan hasil positif di tengah tantangan ekonomi.
Pada Kuartal III-2025, laba bersih perusahaan tercatat Rp 1,31 triliun, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga kinerja operasional tetap stabil.
Tol Jadi Pemicu Perkembangan Kawasan
Salah satu faktor penting yang mendorong perkembangan PIK 2 adalah hadirnya Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg.
PIK2 terus berkembang sebagai kawasan baru di barat Jakarta. CBDK punya peran strategis dalam pengembangan kawasan.
