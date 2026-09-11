CBG Lestari Produksi PalmCo-Renikola Diserap Pertagas

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo), PT reNIKOLA Primer Energi (PT RPE), dan PT Pertagas Niaga (PTGN) resmi menekan kesepakatan pemanfaatan gas biometana terkompresi (compressed biomethane gas/CBG) berskala klaster.

PT RPE, yang merupakan afiliasi dari pengembang energi terbarukan reNIKOLA Holdings Sdn Bhd, telah menandatangani perjanjian penjualan CBG jangka panjang dengan PTGN, selaku anak usaha PT Pertamina Gas (PERTAGAS). Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyatakan rencana dekarbonisasi dan transisi energi di sektor industri perkebunan kelapa sawit nasional terus menunjukkan perkembangan positif.

Menurut dia, perjanjian ini menjadi landasan komersial bagi penyerapan CBG yang diproduksi dengan memanfaatkan limbah dari delapan (8) pabrik kelapa sawit milik PTPN IV.

Pengembangan delapan klaster fasilitas CBG ini diestimasi menelan nilai investasi sebesar USD 45 juta.

“Setelah tahap konstruksi rampung dan beroperasi penuh, proyeksinya mampu mensuplai energi terbarukan hingga lebih dari 830.000 MMBtu per tahun,” ungkap Jatmiko, Kamis (11/9).

Dia menjelaskan langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi ekonomi sirkular perusahaan. Pemanfaatan limbah kelapa sawit tidak hanya menyelesaikan tantangan lingkungan di area operasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah secara keekonomian.

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami untuk meningkatkan keberlanjutan operasional sekaligus menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang ada,” jelas dia.

Jatmiko menyebut dengan mengubah emisi metana dari limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi energi terbarukan, PalmCo menunjukkan bagaimana industri kelapa sawit dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan rendah karbon di Indonesia.