CBI dan XLSMART Perkuat Inklusi Keuangan dan Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Credit Bureau Indonesia (CBI), Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) terbesar di Indonesia melakukan kemitraan data dengan XLSMART, salah satu operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang terus memperkuat network leadership melalui perluasan kualitas jaringan 4G/5G dan pengembangan 5G Blanket di berbagai wilayah strategis.

Kemitraan ini memperkuat kolaborasi yang telah terjalin sejak tahun 2022 guna mendukung layanan digital dan keuangan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Melanjutkan kerja sama yang telah terbangun, XLSMART akan berkontribusi melalui pemanfaatan insights yang diperoleh dari jaringan telekomunikasi nasional dan jangkauan pelanggannya untuk semakin memperkuat Bureau Telco Score milik CBI, sebuah solusi credit scoring yang menggabungkan perilaku penggunaan layanan telekomunikasi (telco behaviour) dan atribut kredit menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih akurat bagi lembaga keuangan.

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Kontribusi tersebut didukung oleh kekuatan jaringan nasional XLSMART, kepemimpinan jaringan (network leadership), serta investasi berkelanjutan dalam menghadirkan konektivitas 4G/5G yang makin luas, stabil, dan andal, termasuk melalui pengembangan 5G Blanket di kota-kota utama.

Kolaborasi ini akan meningkatkan kualitas, akurasi, dan kedalaman informasi perkreditan serta penilaian risiko, khususnya bagi peminjam pertama kali (first-time borrowers), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta individu dengan riwayat kredit yang masih terbatas.

Dengan demikian, lembaga keuangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap profil risiko nasabah, menutup kesenjangan data, serta memperluas akses pembiayaan secara bertanggung jawab kepada masyarakat yang belum terlayani (underserved) maupun belum memiliki akses ke layanan keuangan formal (unbanked), termasuk di wilayah pedesaan dan segmen masyarakat dengan pendapatan informal.

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Kolaborasi ini mempertemukan dua kekuatan utama dalam ekosistem digital Indonesia. XLSMART, melalui konektivitas nasional, jangkauan pelanggan yang luas, serta portofolio multi-brand, terus berfokus pada inovasi dan inklusi melalui investasi berkelanjutan pada kualitas dan keandalan jaringan 4G/5G.

Fokus tersebut menjadi bagian dari strategi network leadership XLSMART dalam menghadirkan pengalaman digital yang lebih baik bagi pelanggan, termasuk melalui pengembangan 5G Blanket yang dirancang untuk memperluas akses terhadap konektivitas generasi terbaru secara lebih merata dan konsisten.