CBI Perkuat Ekonomi Lewat Inovasi Manajemen Risiko Kredit
jpnn.com, JAKARTA - Credit Bureau Indonesia (CBI) menggelar forum tahunan 'CBI Connect 2025' di Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/9).
Acara bertema “Driving Innovation for the Next Era of Credit Risk” ini mempertemukan regulator, perbankan, multifinance, fintech, UMKM, hingga asosiasi industri, guna memperkuat ekosistem manajemen risiko kredit di Indonesia.
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan OJK, Aslan Lubis, menegaskan pentingnya peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) dalam mendukung pendalaman pasar keuangan.
Menurutnya, regulasi terbaru membuka ruang bagi LPIP untuk memperkuat kontribusi dalam pembiayaan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan.
CBI sendiri memposisikan diri sebagai pionir di tiga bidang utama: memperkuat manajemen risiko, mendorong pertumbuhan UMKM, dan meningkatkan literasi kredit masyarakat.
Direktur Penjualan CBI, Peter Sugiapranata, memperkenalkan tiga inovasi unggulan, yakni CBI Polaris, Portfolio Alerts, dan Income Predictor.
Ketiganya dirancang untuk membantu lembaga keuangan mengambil keputusan kredit dengan lebih akurat dan hati-hati.
Selain itu, CBI juga meluncurkan SME Bureau untuk mendukung percepatan onboarding dan underwriting UMKM.
CBI Connect 2025 hadir sebagai forum inovasi manajemen risiko kredit untuk dukung inklusi keuangan nasional.
