CCEP Indonesia Sabet Tiga Penghargaan di HR Asia Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) menorehkan sederet prestasi bergengsi di ajang HR Asia Awards 2025 dengan meraih Gold Harmonia Award.

Adapun Gold Harmonia Award merupakan sebuah penghargaan kehormatan atas pencapaian luar biasa menjadi “HR Asia Best Companies to Work for in Asia” selama lima tahun berturut-turut.

Pencapaian ini menegaskan komitmen CCEP Indonesia dalam membangun organisasi yang kuat, adaptif, dan berorientasi pada manusia melalui praktik pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan relevan dengan tantangan masa kini.

Kali ini, CCEP Indonesia juga menerima tiga penghargaan khusus, sebagai pengakuan atas pendekatan menyeluruh perusahaan dalam membentuk masa depan dunia kerja yang bertanggung jawab dan transformatif.

Pertama HR Asia Sustainable Workplace Award, yang untuk kedua kalinya diraih CCEP Indonesia, diberikan atas komitmen dan kepemimpinan dalam menanamkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya kerja dan operasional perusahaan.

Kedua, HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award, yang mengapresiasi konsistensi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh karyawan, terlepas dari latar belakang dan peran.

Ketiga, HR Asia Tech Empowerment Award, atas keberhasilan CCEP Indonesia dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, memperkuat produktivitas, dan membangun budaya pembelajaran yang berkesinambungan.

Presiden Direktur CCEP Indonesia Xavi Selga menyatakan penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen jangka panjang untuk membangun organisasi yang tangguh melalui pemberdayaan talenta, keberagaman, dan budaya kerja yang adaptif, inovatif.