CCTV Merekam Sosok VA Bersama Lula Lahfah Sebelum Meninggal

Polisi menunjukkan kamera pengawas (CCTV) pemengaruh (influencer) Lula Lahfah di apartemen sebelum ditemukan meninggal dunia, Jakarta, Jumat (30/1/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Sosok perempuan berinisial VA sempat menemani influencer Lula Lahfah (LL) sebelum ditemukan meninggal dunia di apartemen kawasan Jakarta Selatan.

VA terekam CCTV ketika berada di apartemen Lula Lahfah.

"Kami melihatnya dari CCTV lift. Di dalam lift, yang dalam lingkaran adalah Saudari LL bersama rekannya Saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah dalam konferensi pers, Jumat.

Rekaman itu menunjukkan sehari sebelumnya korban masih beraktivitas normal.

Sehari sebelum ditemukan tewas, Lula terekam keluar apartemen bersama seorang rekannya berinisial VA. Keduanya terlihat berada di dalam lift lalu meninggalkan apartemen.

Penelusuran berlanjut ke rekaman CCTV di luar apartemen yang menunjukkan Lula dan VA mendatangi sebuah kafe di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan.

"Saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi Saudari VA. Kami lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya," ucapnya.

Setelah beraktivitas di kafe, korban kembali ke apartemen menggunakan kendaraan pribadinya.

