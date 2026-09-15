CCTV Ungkap Modus Curanmor di Parkiran PIM, Pelaku Mengaku Kaka Korban

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi pencurian sepeda motor di area parkiran samping Palembang Indah Mall (PIM) ternyata dilakukan dengan modus yang cukup meyakinkan.

Pelaku terlebih dahulu mengambil kunci motor korban yang terjatuh, kemudian datang ke lokasi parkir dan mengaku sebagai kaka korban.

Namun, aksi tersebut akhirnya terungkap setelah korban memeriksa rekaman CCTV. Polisi pun menangkap pelaku berinisial NI (39) di kawasan Tanjung Lago, Banyuasin, Senin (14/9/2026) malam.

NI diamankan anggota Unit Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang setelah keberadaannya diketahui petugas.

Tanpa melakukan perlawanan, pelaku langsung dibawa ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Letkol Iskandar, tepatnya area parkir samping PIM, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Palembang.

Saat itu, korban Rahmad Ramadan memarkirkan sepeda motor Honda PCX warna putih bernomor polisi BG 5846 AEF Tahun 2024 dalam kondisi stang terkunci.

Setelah itu, korban masuk ke dalam PIM untuk bekerja.