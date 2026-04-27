menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Cedera ACL, Xavi Simons Absen Bela Belanda di Piala Dunia 2026

Cedera ACL, Xavi Simons Absen Bela Belanda di Piala Dunia 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain sayap Belanda Xavi Simons. ANTARA/AFP/JOHN THYS

jpnn.com - JAKARTA - Xavi Simons dipastikan absen membela Tim Nasional Belanda di Piala Dunia 2026.

Gelandang Tottenham Hotspur itu menderita cedera robek ligamen lutut anterior (ACL).

Cedera parah itu menjadi pukulan telak karena Simons dipastikan tak bisa membantu Tottenham berjuang keluar dari jurang degradasi Liga Inggris.

Ini juga sekaligus mengubur mimpi Simons untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi.

Pemain berusia 23 tahun itu melalui unggahan di akun pribadinya di Instagram, mengungkapkan kesedihan mendalam atas nasib nahas yang menimpanya.

"Orang-orang bilang hidup bisa jadi kejam dan hari ini terasa seperti itu," tulis Simons.

"Musim saya berakhir secara tiba-tiba dan saya hanya mencoba untuk mencernanya. Sejujurnya, saya patah hati. Semua ini tidak masuk akal. Yang saya inginkan hanyalah berjuang untuk tim saya dan sekarang kemampuan untuk melakukan itu telah direnggut dari saya, bersama dengan Piala Dunia."

Petaka yang menimpa Simons terjadi saat Tottenham meraih kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers (Wolves) di Stadion Molineux pada Sabtu (25/4).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

