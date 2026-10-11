menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Cedera Engkel, Hengky Kurniawan Nekat Ikut Trail Run di Gunung Merbabu

Cedera Engkel, Hengky Kurniawan Nekat Ikut Trail Run di Gunung Merbabu

Cedera Engkel, Hengky Kurniawan Nekat Ikut Trail Run di Gunung Merbabu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Hengky Kurniawan. Foto: Instagram/hengkykurniawan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus politikus Hengky Kurniawan menceritakan pengalamannya mengikuti ajang trail run di Gunung Merbabu meski mengalami cedera engkel atau pergelangan kaki.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar Trans TV yang tayang baru-baru ini.

Hengky Kurniawan mengatakan cedera itu dialaminya saat mengikut ajang lari di Cirebon.

Baca Juga:

Meski kakinya masih terasa sakit, dia tetap mengikuti ajang trail run di Gunung Merbabu, dua hari setelah kejadian.

“Bagian engkel, tetapi alhamdulillah finish strong,” kata Hengky Kurniawan.

Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Bandung Barat itu mengaku rutin mengikuti ajang lari setiap pekan dalam beberapa bulan terakhir.

Baca Juga:

Sebelum mengalami cedera di Cirebon, Hengky Kurniawan juga sempat berlari sejauh 10 kilometer.

Dia menyadari bahwa cedera engkel seharusnya membuatnya beristirahat. Namun, Hengky Kurniawan tetap mengikuti kegiatan karena tertarik dengan keindahan pemandangan di Gunung Merbabu.

Aktor sekaligus politikus Hengky Kurniawan menceritakan pengalamannya mengikuti ajang trail run di Gunung Merbabu meski mengalami cedera engkel atau pergelangan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI