Cedera Engkel, Hengky Kurniawan Nekat Ikut Trail Run di Gunung Merbabu
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus politikus Hengky Kurniawan menceritakan pengalamannya mengikuti ajang trail run di Gunung Merbabu meski mengalami cedera engkel atau pergelangan kaki.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar Trans TV yang tayang baru-baru ini.
Hengky Kurniawan mengatakan cedera itu dialaminya saat mengikut ajang lari di Cirebon.
Meski kakinya masih terasa sakit, dia tetap mengikuti ajang trail run di Gunung Merbabu, dua hari setelah kejadian.
“Bagian engkel, tetapi alhamdulillah finish strong,” kata Hengky Kurniawan.
Pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Bandung Barat itu mengaku rutin mengikuti ajang lari setiap pekan dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelum mengalami cedera di Cirebon, Hengky Kurniawan juga sempat berlari sejauh 10 kilometer.
Dia menyadari bahwa cedera engkel seharusnya membuatnya beristirahat. Namun, Hengky Kurniawan tetap mengikuti kegiatan karena tertarik dengan keindahan pemandangan di Gunung Merbabu.
Aktor sekaligus politikus Hengky Kurniawan menceritakan pengalamannya mengikuti ajang trail run di Gunung Merbabu meski mengalami cedera engkel atau pergelangan
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