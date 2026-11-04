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Cedera Hamstring, Rodri Terancam Absen Perkuat Barcelona Hadapi Atletico Madrid

Cedera Hamstring, Rodri Terancam Absen Perkuat Barcelona Hadapi Atletico Madrid
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Gelandang Barcelona asal Spanyol, Rodri. Antara/Fcbarcelona.com

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona mendapat pukulan telak atas cederanya sang gelandang Rodri.

Blaugrana diperkirakan tidak akan diperkuat Rodri selama satu bulan, setelah gelandang Spanyol itu mengalami cedera hamstring. 

Kabar itu diumumkan Barcelona menjelang pertandingan melawan Atletico Madrid pada akhir pekan ini di Liga Spanyol.

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"Pemeriksaan medis menunjukkan Rodri mengalami cedera ringan pada otot hamstring kanan, tepatnya otot biceps femoris," demikian pernyataan resmi Barcelona pada Rabu (4/11).

Klub Katalunya itu menyebut waktu pemulihan kapten Timnas Spanyol tersebut akan bergantung pada perkembangan kondisi sang pemain. Namun, laporan OneFootball menyebut Rodri bakal menepi sekitar satu bulan.

Seperti diketahui, Rodri mengalami cedera tersebut saat Barcelona menghadapi Aston Villa dalam pertandingan Liga Champions, Rabu.

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Rodri merasakan masalah pada ototnya sehingga harus ditarik keluar pada jeda babak pertama dalam laga yang dimenangi Barcelona dengan skor 3-0 itu.

Pukulan Bagi Barcelona

Rodri mengalami cedera hamstring. Ini menjadi pukulan telak untuk Barcelona menjelang duel penting melawan Atletico Madrid di Liga Spanyol.

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