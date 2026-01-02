menu
Cedera Lutut, Kylian Mbappe Terancam Absen 3 Pekan

Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe (kanan) berselebrasi seusai mencetak gol ke gawang Valencia pada lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (1/11/2025) waktu setempat. (ANTARA FOTO/NurPhoto/f22photo/Guille Martinez/sgd)

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe dirundung cedera.

Dia dikonfirmasi mengalami cedera lutut kiri.

Hal itu akan membuatnya terancam absen hingga tiga pekan ke depan.

Cedera tersebut diketahui bermula pada awal Desember 2025, saat Mbappe merasakan ketidaknyamanan pada lututnya dalam pertandingan melawan Celta Vigo. Meski mengalami masalah, dia tetap memaksakan diri bermain hingga laga usai.

Namun, pada pertandingan berikutnya melawan Manchester City, Mbappe akhirnya harus menepi akibat kondisi lututnya yang tak kunjung membaik.

Meski demikian, dia sempat kembali merumput di tiga laga terakhir Real Madrid sepanjang 2025.

Dalam periode tersebut, Mbappe tampil impresif dengan mencetak empat gol.

Torehan itu sekaligus membuatnya menyamai rekor Cristiano Ronaldo dengan mencetak total 59 gol dalam satu tahun kalender.

