Cedera Lutut, Martin Odegaard Absen Beberapa Pekan

jpnn.com - JAKARTA - Gelandang andalan Arsenal, Martin Odegaard, cedera lutut. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menyampaikan bahwa Odegaard harus absen beberapa pekan akibat cedera lutut tersebut.

“Dia akan absen beberapa pekan. Belum ada tanggal pasti kapan dia bisa kembali, tapi perkembangannya cukup baik,” kata Arteta yang dilansir laman resmi Arsenal. “Sangat disayangkan apa yang menimpanya,” tambahnya.

Arteta menyampaikan langsung kabar itu pada Jumat (17/10), menjelang laga Arsenal melawan Fulham, yang digelar pada pekan ini.

“Kami harus melihat bagaimana proses pemulihannya nanti, terutama kondisi lututnya. Masih terlalu dini untuk memastikan kapan dia kembali,” ungkap Arteta.

Odegaard, yang sempat menepi dua pekan bulan lalu karena masalah di bahunya, menjadi pemain keempat Arsenal yang mengalami cedera lutut.

Sebelumnya, Gabriel Jesus, Kai Havertz, dan Noni Madueke juga mengalami masalah serupa.

Kendati diterpa badai cedera, Arteta memastikan bahwa Martin Zubimendi dan Ben White, yang absen dalam sesi latihan Kamis lalu, sudah siap tampil menghadapi Fulham.

Sementara bek asal Ekuador, Piero Hincapie, berpeluang kembali ke skuad setelah absen sebulan akibat cedera pangkal paha.