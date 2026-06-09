Cedera Otot, Nasib Justin Hubner Ditentukan Hingga Menjelang Kickoff
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia masih dibayangi ketidakpastian terkait kondisi Justin Hubner menjelang laga FIFA Matchday menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Bek andalan skuad Garuda itu masih dipantau kondisinya hingga menit-menit akhir menjelang laga.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengakui pihaknya masih terus memantau perkembangan Hubner sebelum mengambil keputusan final.
Tim pelatih tidak ingin terburu-buru memainkan sang pemain jika kondisinya belum benar-benar pulih.
Menurut Herdman, langkah yang diambil saat ini lebih difokuskan pada proses pemulihan dan pencegahan agar cedera yang dialami Hubner tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
"Ya, untuk Justin sekali lagi, ini tindakan pencegahan, kami sedang dalam proses pengembalian bermain dengannya. Jadi kita lihat saja nanti," ungkap John Herdman.
Mantan pelatih Timnas Kanada tersebut menegaskan seluruh pemain yang diturunkan melawan Mozambik harus berada dalam kondisi terbaik.
Keputusan mengenai Hubner baru akan ditentukan setelah evaluasi terakhir menjelang pertandingan.
Pelatih John Herdman masih menunggu kondisi terkini Justin Hubner apakah akan dimainkan atau tidak saat melawan Mozambik. Kondisi cederanya masih dipantau.
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