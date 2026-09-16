Cedera Otot Paha, Jay Idzes Diperkirakan Absen hingga 8 Pekan

jpnn.com - JAKARTA - Bek tengah Tim Nasional Indonesia Jay Idzes mengalami cedera otot bagian paha depan kaki kiri setelah pertandingan Sassuolo menghadapi Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2026/27 di Stadion Mapei, Senin WIB.

Pada laga yang dimenangkan Sassuolo 3-2 itu, Idzes yang tampil sebagai starter harus ditarik keluar pada menit ke-81 oleh Pelatih Alberto Aquilani. Idzes digantikan bek berpengalaman dari Kroasia Duje Caleta-Car.

“Sassuolo Calcio mengumumkan bahwa menyusul cedera yang dialami dalam pertandingan melawan Juventus pada hari Minggu 13 September, pemain Jay Idzes telah menjalani pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya robekan tingkat sedang pada otot quadriceps kaki kirinya. Bek tersebut telah memulai proses rehabilitasi,” tulis Canale Sassuolo dikutip Rabu (26/9).

Laporan dari media Italia menyebut cedera itu membuat Idzes diperkirakan menepi enam sampai delapan pekan. Kondisi itu membuat peluang Idzes memperkuat Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 makin tipis.

FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen internasional FIFA yang digelar di Indonesia untuk Divisi 1, mulai 25 September sampai 5 Oktober.

Indonesia tergabung di Grup A bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Laga pertama Tim Garuda adalah melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 25 September.

Pada musim 2026/2027, Idzes sudah tampil tiga kali bersama Sassuolo. Jumlah itu membuatnya telah memiliki 38 penampilan untuk klub tersebut sejak musim lalu.

Sementara itu, dalam Timnas Indonesia, Idzes sudah mempunyai 18 caps dengan catatan satu gol sejak debut menghadapi Vietnam dalam laga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2025 pada 21 Maret 2024. (antara/jpnn)