Cedera Otot Soleus pada Kaki Kanan, Fermin Lopez Bakal Absen 2 Pekan
jpnn.com - JAKARTA - Gelandang muda Barcelona Fermin Lopez mengalami cedera otot soleus pada kaki kanannya.
Barcelona memastikan sang pemain bakal absen sekitar dua pekan.
Pengumuman ini datang setelah Barcelona menelan kekalahan mengecewakan 0-3 dari Chelsea di Liga Champions pada Rabu (26/11).
“Pemain tim utama Fermín Lopez mengalami cedera ringan pada otot soleus (betis) kaki kanan. Perkiraan waktu pemulihan sekitar dua pekan,” demikian pernyataan Barcelona melalui akun media sosial resmi mereka, Kamis.
Akibat cedera ini, Fermin diperkirakan melewatkan tiga pertandingan LaLiga melawan Deportivo Alaves (29/11), Atletico Madrid (2/12), dan Real Betis (7/12) serta satu laga penting melawan Eintracht Frankfurt (10/12) di Liga Champions.
Kehilangan Fermin menjadi pukulan besar bagi Pelatih Hansi Flick, mengingat pemain berusia 22 tahun itu sedang dalam performa terbaiknya musim ini.
Dia telah menyumbang tujuh gol di semua kompetisi musim ini serta menjadi salah satu pemain paling konsisten di lini tengah Barcelona.
Sebelumnya, masalah cedera Barcelona sempat mereda.
