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Cedera Pangkal Paha, Jurrien Timber Absen Membela Belanda di Piala Dunia 2026

Cedera Pangkal Paha, Jurrien Timber Absen Membela Belanda di Piala Dunia 2026
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Bek Arsenal Jurrien Timber dipastikan absen bela timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Antara/X.com/OnsOranje

jpnn.com - JAKARTA - Jurrien Timber absen memperkuat Tim Nasional Belanda di Piala Dunia 2026.

Bek Arsenal itu gagal pulih dari cedera pangkal paha yang telah mengganggunya dalam beberapa bulan terakhir.

Hal ini menjadi kabar buruk bagi De Oranje menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

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"Jurrien Timber tidak mengalami kemajuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam turnamen dengan cara yang bertanggung jawab secara medis," tulis Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) melalui media sosial OnsOranje, Senin (8/6).

Absennya pemain berusia 24 tahun itu menjadi pukulan bagi Belanda yang akan memulai perjuangan di Grup F Piala Dunia 2026. De Oranje tergabung bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia pada turnamen itu.

Timber sebenarnya tetap berusaha tampil di penghujung musim bersama Arsenal meski dibayangi masalah cedera.

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Bek serbabisa itu bahkan sempat bermain selama 54 menit saat Arsenal kalah dari Paris Saint-Germain melalui adu penalti pada final Liga Champions, 30 Mei lalu.

Namun, kondisi fisiknya dinilai belum cukup untuk menjalani turnamen dengan intensitas tinggi seperti Piala Dunia.

Cedera pangkal paha membuat Jurrien Timber harus absen membela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026.

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