menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Cedera Serius Menimpa Fermin Aldeguer Bikin Ducati Pusing Jelang MotoGP 2026

Cedera Serius Menimpa Fermin Aldeguer Bikin Ducati Pusing Jelang MotoGP 2026

Cedera Serius Menimpa Fermin Aldeguer Bikin Ducati Pusing Jelang MotoGP 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fermin Aldeguer mengalami cedera. Foto: X/Aldeguer54.

jpnn.com - Cedera serius datang di saat yang paling tidak diharapkan bagi Fermin Aldeguer, rider Gresini Racing ini harus menjalani masa pemulihan di rumah sakit.

Pembalap muda Ducati itu mengalami kecelakaan keras saat sesi latihan di Sirkuit Aspar, Valencia, Spanyol.

Kecelakaan itu berujung pada patah tulang paha, cedera berat yang memaksa Fermin menjalani operasi di Barcelona.

Baca Juga:

Tim Gresini memastikan prosedur medis berjalan lancar, meski belum mengungkap estimasi waktu pemulihan sang pembalap.

“Operasi tersebut berhasil. Sekarang saatnya beristirahat. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang,” tulis Gresini Racing.

Cedera tulang paha dikenal membutuhkan waktu pemulihan panjang, terutama bagi pembalap yang mengandalkan kekuatan kaki saat mengendalikan motor.

Baca Juga:

Dengan kondisi tersebut, Fermin Aldeguer diperkirakan akan absen pada seri pembuka MotoGP 2026 di Thailand, yang dijadwalkan berlangsung awal Maret.

Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, yang berada di lintasan saat kejadian, menyebut kecelakaan tersebut sebagai insiden serius.

Cedera serius datang di saat paling tidak diharapkan Fermin Aldeguer, rider Gresini Racing harus menjalani masa pemulihan di rumah sakit. Ducati pun pusing

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI