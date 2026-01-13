Cedera Serius Menimpa Fermin Aldeguer Bikin Ducati Pusing Jelang MotoGP 2026

jpnn.com - Cedera serius datang di saat yang paling tidak diharapkan bagi Fermin Aldeguer, rider Gresini Racing ini harus menjalani masa pemulihan di rumah sakit.

Pembalap muda Ducati itu mengalami kecelakaan keras saat sesi latihan di Sirkuit Aspar, Valencia, Spanyol.

Kecelakaan itu berujung pada patah tulang paha, cedera berat yang memaksa Fermin menjalani operasi di Barcelona.

Tim Gresini memastikan prosedur medis berjalan lancar, meski belum mengungkap estimasi waktu pemulihan sang pembalap.

“Operasi tersebut berhasil. Sekarang saatnya beristirahat. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang,” tulis Gresini Racing.

Cedera tulang paha dikenal membutuhkan waktu pemulihan panjang, terutama bagi pembalap yang mengandalkan kekuatan kaki saat mengendalikan motor.

Dengan kondisi tersebut, Fermin Aldeguer diperkirakan akan absen pada seri pembuka MotoGP 2026 di Thailand, yang dijadwalkan berlangsung awal Maret.

Pembalap uji Ducati, Michele Pirro, yang berada di lintasan saat kejadian, menyebut kecelakaan tersebut sebagai insiden serius.