Cegah Abrasi Sungai Indragiri, Polisi & Mahasiswa Tanam Pohon di Rengat  

jpnn.com, RENGAT - Mencegah abrasi dan menjaga kelestarian lingkungan di bantaran Sungai Indragiri, Polres Indragiri Hulu (Inhu) bersama para mahasiswa.

Penanaman pohon dipimpin langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo Selasa 4 November 2025.

Selain mahasiswa melibatkan Polisi juga mengajak pemerintah daerah, hingga akademisi.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari program Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polri untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan hidup, khususnya di wilayah yang rentan abrasi.“Melalui Green Policing, kami ingin mengajak masyarakat dan generasi muda untuk peduli pada lingkungan,” kata Fahrian.

Ia menjelaskan bahwa menanam pohon berarti menanam harapan untuk masa depan yang lebih hijau dan sehat.

“Kami berharap kegiatan ini bisa membantu mencegah abrasi di tepian Sungai Indragiri dan menjaga keseimbangan ekosistem,” ujar Fahrian.

Polres Inhu menggandeng tiga perguruan tinggi di Rengat, yakni ITB Indragiri, Universitas Riau Indragiri (Unrida), dan Madinatun Najah Inhu.