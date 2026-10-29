Cegah Alih Fungsi Sawah, Pemkab Solok Konsisten Pertahankan Lahan Lewat Perda LP2B

jpnn.com, SOLOK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, berkomitmen mempertahankan lahan persawahan produktif melalui kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menjaga keberlangsungan produksi padi lokal.

Langkah taktis ini diambil oleh otoritas daerah demi mengantisipasi penyusutan area pertanian akibat pesatnya laju pembangunan fisik. Perlindungan lahan sawah menjadi prioritas utama mengingat Kabupaten Solok merupakan salah satu lumbung padi strategis di Sumatera Barat.

"Alhamdulillah sampai saat ini kami masih konsisten melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi menjadi kawasan bangunan melalui Perda LP2B sebagai landasan," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Deslirizaldi di Solok, Kamis

Ia mengatakan, pemerintah daerah menegaskan lahan sawah produktif perlu dilindungi agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman maupun bangunan lainnya yang dapat mengurangi luas lahan pertanian di daerah tersebut.

Komitmen itu diwujudkan melalui penerapan kebijakan LP2B yang menjadi landasan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga ketersediaan lahan untuk kegiatan produksi padi.

Selain itu, Pemkab Solok telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai landasan untuk melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi menjadi kawasan bangunan.

Peraturan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga lahan pertanian produktif agar tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak dialihfungsikan untuk pembangunan yang mengurangi kawasan persawahan.

Selain melindungi lahan, pemerintah daerah juga mengupayakan dukungan terhadap petani melalui bantuan pupuk bersubsidi, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, serta penyediaan jalan usaha tani.