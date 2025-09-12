Cegah Greenflation, DPR Dorong Transformasi Batu Bara Bersih Bertahap

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Cek Endra menegaskan perlunya transformasi sektor batu bara menuju teknologi bersih sebagai langkah strategis untuk mencegah greenflation atau inflasi hijau akibat transisi energi yang terlalu cepat.

Menurutnya, Indonesia harus menjalankan transisi energi secara bertahap dan realistis agar target penurunan emisi tercapai tanpa mengorbankan stabilitas harga energi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita tidak bisa memaksakan transisi hijau tanpa menghitung dampaknya. Transformasi bertahap dengan teknologi bersih akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, harga yang stabil, dan komitmen lingkungan,” tegas Cek Endra dalam keterangan tertulis pada Jumat (12/9/2025).

Baca Juga: Polda Sumsel Gagalkan Penyelundupan 40 Ton Batu Bara Ilegal di OKI

Dia menambahkan dinamika global seperti pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sempat mengalami hambatan menjadi pelajaran bahwa transisi energi memerlukan perencanaan matang, pendanaan berkelanjutan, dan inovasi teknologi yang sesuai dengan kondisi domestik.

“Situasi JETP menunjukkan bahwa kita butuh strategi transisi energi yang realistis, tidak hanya bergantung pada komitmen internasional, tetapi juga memanfaatkan potensi teknologi dalam negeri,” ujarnya.

Cek Endra juga menyoroti data konsumsi batubara dunia yang mencapai 8,79 miliar ton pada 2024, menandakan peran energi fosil masih penting dalam bauran energi global.

Negara maju seperti Jerman dan AS bahkan kembali mengoperasikan PLTU, sementara Tiongkok dan India mengembangkan teknologi ultra-supercritical yang lebih efisien dan rendah emisi.

“Indonesia perlu mengadopsi teknologi ultra-supercritical, co-firing biomassa, dan Carbon Capture and Storage (CCS) untuk menekan emisi sekaligus menjaga ketahanan energi nasional,” katanya.