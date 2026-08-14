Cegah Hormon Tidak Seimbang dengan Mengonsumsi 4 Jenis Nutrisi Ini

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hormon yang selalu seimbang bisa membuat suasana hati Anda baik.

Namun, terkadang ada beberapa hal yang bisa membuat hormon tidak seimbang.

Apakah Anda terkadang merasa bingung dan frustrasi? Sulit tidur?

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Apakah berat badan Anda bertambah? Apakah aliran darah Anda deras atau tidak teratur?

Menderita jerawat? Atau apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu?

Mungkin saja, Anda mengalami ketidakseimbangan hormon. Ketika Anda memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon dalam aliran darah Anda, hal itu menyebabkan perkembangan ketidakseimbangan hormon.

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Hal ini sangat umum terjadi selama masa pubertas, menstruasi, PMS, kehamilan, dan menopause.

Hormon adalah pembawa pesan kimiawi tubuh, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik, mental, dan emosional.