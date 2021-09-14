Cegah Intoleransi Laktosa dengan Rutin Mengonsumsi 9 Makanan Kaya Kalsium Ini
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita intoleransi laktosa. Namun, apa sebenarnya intoleransi laktosa?
Intoleransi laktosa terjadi ketika tubuh tidak bisa mencerna laktosa dengan baik.
Jika kita berbicara tentang berbagai mineral penting yang dibutuhkan tubuh Anda agar berfungsi dengan baik, kalsium berada di urutan teratas.
Kalsium adalah nutrisi penting yang membantu tubuh Anda menjalankan banyak fungsi, seperti membangun tulang dan gigi yang kuat, mengirim dan menerima sinyal saraf, kontraksi otot, pelepasan hormon, mencegah pembekuan darah, dan untuk menjaga detak jantung normal.
Dalam hal sumber kalsium, banyak dari kita tahu bahwa produk susu seperti susu, yoghurt, dan keju mengandung beberapa kadar kalsium tertinggi.
Namun mereka yang tidak toleran terhadap susu (laktosa) harus menjauhi makanan kaya kalsium ini.
Lalu apa solusinya bagi mereka? Jangan khawatir, Anda tetap bisa mendapatkan asupan kalsium harian.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang tinggi kandungan kalsium yang bisa Anda konsumsi untuk mencegah intoleransi laktosa seperti misalnya kale.
