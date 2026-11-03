Cegah Karhutla Berulang, Pompa Air Kapasitas Besar untuk Basahi Gambut Diaoperasikan

jpnn.com, OKI - Pemerintah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Salah satu upaya yang dilakukan yakni membangun sistem pembasahan gambut dengan kapasitas pompa besar, mencapai 4 juta liter per jam untuk menekan risiko kebakaran berulang.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat turun langsung meninjau infrastruktur pembasahan kembali (rewettibg) gambut di Distrik Simpang Tiga, OKI.

Baca Juga: Baznas Bazis DKI Hadirkan Layanan Kesehatan Bersama untuk Warga Terdampak Karhutla

Dalam kunjungan tersebut, Jumhur didampingi Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko serta Gubernur Sumsel Herman Deru.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan sistem pengelolaan tata air gambut berjalan optimal.

Sebab, penanganan karhutla dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman saat api muncul, tetapi harus dibersamai pencegahan sejak dini melalui upaya menjaga kelembapan lahan gambut.

Baca Juga: Kampung Siaga Oksigen Bantu Warga Terdampak Karhutla di Palangka Raya

"Semangat gotong royong ini harus terus diperkuat, tidak hanya dalam pemadaman, tetapi juga melalui upaya pencegahan, salah satunya dengan mengembangkan inovasi pembasahan kembali lahan gambut melalui pemanfaatan aliran air sungai, pompa, dan sekat kanal," ujar Jumhur, Selasa (3/11/2026).

Jumhur berharap sistem pembasahan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan dan diperluas ke kawasan gambut lainnya.